ExpertBook B6 Flip, Workstation Lipat dengan Core i9 dan Quadro RTX

ASUS terus menghadirkan update di line-up produk laptop bisnis mereka di pasar Indonesia. Kali ini, model yang dihadirkan adalah sebuah laptop convertible 2-in-1, tetapi lebih ditujukan untuk pengguna di segmen workstation berbasis NVIDIA® Quadro® RTX. Produk yang bersangkutan adalah ASUS ExpertBook B6 Flip (B6602F).

Sebagai salah satu pemimpin di dunia teknologi, ASUS dikenal terus menghadirkan inovasi terkini untuk masa depan. ExpertBook B6 Flip (B6602F) sendiri merupakan mobile workstation pertama untuk CAD modelling dari Expert series yang memiliki layar flippable.

Workstation mobile yang layarnya bisa diputar hingga 360° ini didesain secara spesifik untuk digunakan oleh para arsitek, engineer dan juga perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang menggunakan solusi dari produsen software seperti 3ds Max®, MicroStation®, and Vectorworks® yang memang harus dijalankan di komputer spesifikasi khusus.

“Dengan tenaga luar biasa yang tersimpan di dalam sebuah laptop tipis dan bisa dilipat, ExpertBook B6 Flip sanggup menangani tugas-tugas kompleks secara mulus di seluruh sektor kreatif,” sebut Jimmy Lin, Regional Director ASUS South East Asia. “Ia dapat membantu pengguna menghadirkan konsep desain menjadi nyata dan menghadirkan solusi bagi industri,” sebutnya.

Menggunakan ExpertBook B6 Flip, software-software Building Information Modeling (BIM) seperti ArchiCAD dapat dengan mudah melakukan transformasi dari sketsa 2D ke 3D modelling lalu melakukan pencetakan lewat tool seperti Creo® dan Solidworks® serta menangani aplikasi data-intensif untuk mendapatkan insight yang lebih dalam dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Sesuai dengan komitmen untuk menghadirkan masa depan yang berkelanjutan, ASUS menggunakan material ramah lingkungan di seluruh siklus produk ini. ExpertBook B6 Flip menggunakan kemasan ramah lingkungan dan material kertas dengan sertifikasi FSC di seluruh bagian dari paket penjualan laptop.

Tenaga Komputasi Luar Biasa

ExpertBook B6 Flip memaksimalkan tenaga komputasi dengan CPU hingga Intel® Core™ i9-12950HX Processor, grafis NVIDIA® RTX® dan juga dukungan terhadap memori dual channel DDR5-4800MHz hingga 128GB serta storage ultra cepat berbasis M.2 kapasitas hingga 4TB. Kombinasi hardware tersebut menghadirkan performa maksimal untuk desain 3D, machine learning dan seterusnya.

Industri Architecture, Engineering and Construction (AEC) sendiri diproyeksikan akan tumbuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kendalanya, project dalam bidang ini kerap kali sangat kompleks untuk dikelola dan dieksekusi. Dan menurut riset, lebih dari separuh pemimpin di industri AEC melihat bahwa tantangan terbesar adalah untuk menarik dan mempertahankan anggota tim berbakat.

Dari studi, diketahui pula bahwa dalam konsep Construction 4.0 dan Industri 4.0, teknologi merupakan jawabannya. Diproyeksikan, implementasi teknologi yang tepat bisa menghemat sekitar 950 juta dollar AS di industri AEC global di tahun 2025 mendatang.

Para pemimpin di industri AEC harus mampu menentukan perangkat digital mana yang layak untuk diinvestasikan. Dan di sinilah perangkat bertenaga seperti ExpertBook B6 Flip hadir.

Masalah berikutnya, menggunakan workstation bertenaga agar tetap dapat beroperasi maksimal sangatlah penting. Namun komponen performa tinggi biasanya menghadirkan panas berlebih dan perlu mendapatkan pendinginan yang hebat. Dan kondisi ini umumnya berarti menghadirkan tingkat kebisingan yang lebih tinggi.

Untuk itu, pada workstation bertenaga barunya yakni ExpertBook B6 Flip (B6602), ASUS menggunakan teknologi pendinginan inovatif demi menyejukkan prosesor Intel dan grafis NVIDIA bertenaga. Secara total, dua komponen utama tersebut mengonsumsi daya hingga 135 watt (55 CPU dan 80W GPU). Dengan pendinginan inovatif, keduanya dapat bekerja tanpa mengalami penurunan performa.

Bahkan dengan dukungan NVIDIA Max-P Dynamic Boost, pengguna masih bisa meningkatkan performa grafis laptop ini lebih jauh. Di saat yang sama, kipas dengan 98 buah blade, tiga buah heatpipe serta tujuh sensor cerdas akan menjaga semua tetap hening, di bawah 40dbA dalam mode Standar. Artinya, pengguna bisa tetap berkonsentrasi bekerja tanpa terganggu bising.

Lebih dari Sekadar Laptop Profesional

ExpertBook B6 Flip dilengkapi oleh grafis kelas profesional yakni NVIDIA RTX A2000 dengan arsitektur teknologi NVIDIA Ampere™ yang bisa membantu pengguna meningkatkan produktivitas. Baik saat digunakan untuk render video, memproduksi animasi serta model 3D atau desain grafis, semua dapat dilakukan dengan sangat lancar.

Teknologi NVIDIA Ampere™ memiliki fitur ray-tracing dan Tensor core yang mendukung sparsity, teknologi AI resolusi super DLSS 2.0 dan juga streaming multipcocessor yang sanggup menghadirkan peningkatan performa yang masif. GPU luar biasa tersebut menawarkan grafis ray-traced yang sangat realistis, fitur terbaru serta memanfaatkan kemampuan AI.

Aplikasi profesional untuk arsitektur, engineering and construction seperti Revit®, 3dsMax® and Maya® dapat dijalankan dengan lancar. Demikian pula dengan aplikasi product design and manufacturing seperti Creo®, SolidWorks® atau Microstation® dapat menjalankan render dengan mulus. Adapun aplikasi creative and media seperti Adobe® Premiere® yang haus akan resource juga dapat dijalankan dengan bebas hambatan.

Kemanan Kelas Bisnis

Industri AEC kerap kali menghadapi risiko akan upaya penerobosan keamanan karena banyaknya data project bersifat sangat confidential yang mereka tangani dan besarnya jumlah informasi yang mereka transmisikan baik secara internal ataupun eksternal. Untuk industri AEC, pengamanan digital kelas atas baik untuk melindungi properti intelektual dan data finansial sensitif sangatlah penting.

Di sinilah ExpertBook B6 Flip menawarkan kelebihannya. Hadir dengan platform Intel vPro Enterprise dan juga Windows 11 Pro, workstation bertenaga ini juga menawarkan produktivitas lebih tinggi. Dengan performa yang ditopang keamanan kuat, proses pengambilan keputusan dan pengiriman informasi yang lebih lancar, serta penyelesaian project bisa dilakukan dengan lebih cepat.

ExpertBook B6 Flip hadir dengan pengamanan berlapis yang sangat ideal untuk digunakan dalam lingkup pemerintahan dan industri finansial. Di dalamnya terdapat storage berbasis TCG Opal SSD yang mendukung self-encryption untuk mencegah akses yang tidak berwenang pada data, serta chip TPM 2.0 untuk mengamankan informasi otentifikasi seperti password ataupun kunci enkripsi.

Laptop ini juga menyediakan smart card reader untuk memudahkan two-factor authentification dua arah, lewat password dan kartu dengan chip nirkabel untuk login. Dan untuk pengamanan lebih lanjut, tersedia kamera infra merah agar login dapat dilakukan dengan lebih mudah ke Windows Hello.





Main Spec. ASUS ExpertBook B6 Flip (B6602) CPU Intel® Core™ i7-12850HX vPro® Processor 25M Cache (16 core 24 thread 4,80GHz) OS Windows 11 Pro Memory 32GB LPDDR5X 4800MHz (4x DDR5 SO-DIMM slots up to 128GB) Storage 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD (2x M.2 2280 PCIe 4.0×4 up to 4TB) Display 16.0” touch WQXGA (2560×1600) 16:10, anti-glare display, LED Backlit, 500nits, DCI-P3: 100% with stylus support Graphics Intel® UHD Graphics, NVIDIA® Quadro® RTX A2000 8GB Input/Output 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4 compliant with USB 4, display/power delivery support, 1x HDMI 2.0b, 1x audio, 1x RJ45 Ethernet, smart card reader Connectivity Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (vPro) Camera 1080p FHD camera with IR to support Windows Hello with privacy shutter Audio Dolby Atmos with Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone, harman/kardon (Premium) with Cortana support Battery 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion with 20V DC, 12A, 240W adapter Dimension 38.30 x 27.20 x 2.70 Weight 2.70 kg Price Rp49.999.000 Warranty 3 years On-Site Service ASUS Expert Warranty