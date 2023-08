Laptop gaming adalah salah satu perangkat yang banyak dicari, khususnya oleh para penggemar game. Laptop gaming memiliki spesifikasi yang tinggi dan mampu menjalankan berbagai game dengan lancar dan kualitas grafis yang memukau.

Namun demikian, laptop gaming juga memiliki harga yang cukup mahal, sehingga tidak semua orang bisa membelinya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui laptop gaming terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.

Kali ini kami akan memilihkan 8 laptop gaming terbaik yang tersedia di pasaran Indoensia saat ini, dan bisa Anda pertimbangkan untuk dimiliki:

1. Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 adalah laptop gaming yang sangat ringkas dan ringan, namun memiliki performa yang luar biasa. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7735HS yang sangat kencang dan hemat daya, serta kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4050 dengan 6GB VRAM yang mampu menghasilkan efek ray tracing yang realistis.

Laptop ini juga memiliki layar 14 inci Nebula Display dengan resolusi QHD dan refresh rate 165Hz 3ms, yang membuat tampilan game menjadi lebih halus dan tajam. Selain itu, laptop ini juga memiliki fitur AniMe Matrix LED di bagian belakang layar, yang bisa menampilkan berbagai animasi dan notifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Di Indonesia, laptop ini dipasarkan di harga Rp28.999.000 (https://tokopedia.link/2EtnlWSXbCb)

2. Asus ROG Strix Scar 18

Laptop ini, Asus ROG Strix Scar 18, adalah best of the best, beast of the beast dari gaming laptop yang beredar resmi di Indonesia saat ini. Ia diperkuat oleh komponen terbaik yang ada, mulai dari prosesor Intel Core 13th Gen i9-13980HX, grafis Nvidia GeForce RTX 4090 16GB, layar 18 inci resolusi QHD+ dengan 240Hz/3ms yang bisa dibilang “tidak ada lawan”. Inilah alasan mengapa ia masuk dalam daftar 8 laptop gaming terbaik 2023 kami.

Di luaran, mungkin ada laptop gaming dengan spesifikasi serupa. Namun bukan Asus kalau tidak menggeser performa laptop ini sampai ke ujung mentok. Dengan ROG boost, laptop ini bisa dimaksimalkan performa GPU-CPU nya dengan daya 150W dan 25W. Panas? Tentu tidak masalah. Ada tiga kipas pendinginan dengan banyak heatpipe di dalamnya. Harganya? Hanya sekitar Rp69.999.000 saja (https://tokopedia.link/hCx2M25XbCb)

3. Asus TUF Gaming A15

Asus TUF Gaming A15 adalah laptop gaming yang wajib Anda pertimbangkan kalau Anda mengincar laptop gaming, tapi dengan anggaran terbatas. Ia menggunakan prosesor Intel Core i5-11400H, RAM dual channel DDR4-3200MHz 16GB dan Nvidia GeForce RTX 2050 yang juga kencang di kelasnya karena bisa diberikan pasokan daya hingga 70W, di layar 15.6 inci resolusi FullHD 144Hz.

Buat yang ingin bekerja, laptop berbasis Windows 11 Home ini juga sudah dilengkapi dengan Microsoft Office Home and Students 2021. Dari sejumlah pengujian, baterai 48WHrs laptop ini bisa bertahan untuk digunakan bekerja selama 4-5 jam. Cukup untuk Anda bekerja di cafe ataupun di tempat tongkrongan favorit Anda. Harga banderol Rp11.825.000 (https://tokopedia.link/BCsRhhs2bCb) tampaknya membuatnya sangat worth-it.

4. MSI GS66 Stealth

MSI GS66 Stealth adalah laptop gaming yang memiliki desain minimalis dan stealthy, namun tetap menawarkan performa yang mengagumkan. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-11800H yang berkecepatan hingga 4,6 GHz, serta kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060 yang merupakan kartu grafis kencang.

Laptop ini memiliki layar 15,6 inci resolusi FHD dan refresh rate 300 Hz, serta baterai berkapasitas besar yang bisa bertahan hingga 8 jam. Selain itu, ia juga memiliki port Thunderbolt 3 dan Wi-Fi 6 yang mendukung konektivitas cepat dan stabil. Harga laptop ini di kisaran Rp28.699.000 (https://tokopedia.link/bdSiUgF2bCb)

5. Acer Predator Helios 16

Acer Predator Helios 16 adalah laptop gaming yang menawarkan performa yang solid dengan harga yang terjangkau. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core generasi terbaru yakni Core i3-13900HX dengan grafis Nvidia GeForce RTX4070, RAM 16GB DDR5-5600MHz serta layar IPS 16 inci resolusi WQXGA 240Hz.

Yang menarik, dengan spesifikasi menggiurkan di atas, laptop ini juga menawarkan upgradibilitas yang oke. Ada 1 slot RAM yang bisa dipasangi RAM lebih besar, ada 1 slot M.2 dan juga satu slot SATA. Di Tokopedia, laptop ini dipasarkan di harga Rp35.299.000 (https://tokopedia.link/cDqkIo42bCb)

6. Lenovo Legion Pro 5

Lenovo Legion Pro 5 adalah laptop gaming yang memiliki desain sederhana dan profesional, namun tetap memberikan pengalaman gaming yang menyenangkan. Laptop ini menggunakan prosesor Intel i7-13700HX, grafis Nvidia RTX4060, RAM 32GB, storage SSD 1TB dan layar resolusi WQXGA 240Hz dengan kualitas 100% sRGB.

Sebagai laptop gaming kelas atas, grafis pada laptop ini juga bisa di-boost hingga kecepatan 2370MHz dengan TGP hingga 140W. Artinya, untuk spesifikasi yang sama, Lenovo Legion Pro 5 menawarkan performa yang bisa lebih tinggi dari kompetitornya. Di Indonesia, laptop yang satu ini dipasarkan di kisaran harga Rp26.949.000 (https://tokopedia.link/r5nVNMR8bCb)

7. HP Omen 15

HP Omen 15 adalah laptop gaming yang memiliki desain modern dan sporty, serta spesifikasi yang kompetitif. Laptop ini kami pilihkan karena ia dipasarkan di range harga yang cukup menarik namun hadir dengan spesifikasi yang cukup oke. Mulai dari prosesor Intel Core i7-11800H, grafis Nvidia GeForce RTX3060 RAM yang bisa diupgrade dari 8GB DDR4-3200 hingga menjadi 32GB.

Resolusi layarnya memang Full HD di panel berukuran 15,6 inci. Refresh rate dan response time-nya juga relatif biasa saja untuk laptop gaming saat ini di 144Hz dan 7ms. Namun mengingat harganya yang Rp15.499.000 saja, laptop ini cukup layak dipertimbangkan (https://tokopedia.link/ezdOCeY8bCb)

8. Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 adalah laptop gaming yang memiliki desain atraktif dan dinamis, serta spesifikasi yang lumayan. Model inipun menyediakan cukup banyak varian spesifikasi dan tentunya performa yang bisa Anda pilih. Namun kali ini, kami memilihkan Acer Nitro 5 AN515-55E6. Mengapa?

Laptop ini memiliki layar 15,6 inci resolusi Full HD refresh rate 144Hz serta RAM berkapasitas 8GB yang tentunya bisa di-upgrade. Ia memakai prosesor Intel Core i5-12500H berkecepatan hingga 4,5GHz serta kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3050 yang bisa menjalankan game-game masa kini dengan lancar. Harganya pun terjangkau di Rp12.849.000 saja (https://tokopedia.link/IDIh7Ft9bCb)

Bagaimana guys? Dari 8 laptop gaming terbaik 2023 yang kami pilihkan, mana yang jadi favorit Anda untuk bermain game?