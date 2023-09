Set Baru Game Magic: The Gathering Akan Rilis

Jakarta, PCplus – Wizards of the Coast akan meluncurkan Wilds of Eldraine. Set terbaru dari permainan kartu terpopuler di dunia, Magic: The Gathering (MTG). Set ini melanjutkan kisah petualangan di dunia Eldraine, dimana para pemain akan bertemu dengan karakter-karakter fantasi yang sudah familiar, namun dengan sentuhan MTG yang khas.

Baca Juga: Tips Agar Komputer Ngebut Saat Bermain Game

Ketika para karakter Eldraine berjuang untuk menyelamatkan dunia mereka dari kutukan yang mengerikan, sebuah kisah yang penuh dengan keajaiban, keindahan, petualangan, dan kejahatan akan segera terbuka. Wilds of Eldraine sendiri dirilis pada 8 September 2023. Sebagai bagian dari peluncuran set terbaru ini, para pemain lama dan baru diundang untuk menjelajahi ke alam liar Eldraine. Dan merasakan pengalaman Magic melalui Open House di Wizards Play Network (WPN) Store lokal terpilih di Indonesia pada 8-10 September 2023.

Dari Starter Kits sampai kartu promo eksklusif akan menjadi bagian dari kisah petualangan yang menarik bagi siapa pun. Untuk merayakan perjalanan perusahaan melalui Wilds of Eldraine, Wizards of the Coast APAC telah menghadirkan mini-game yang disebut “The Castle of Ashiok”. Permainan ini menyajikan tantangan bagi para pemain untuk keluar dengan selamat dari kastil Ashiok (salah satu tokoh antagonis utama dalam set). Filter AR permainan dapat diakses di sini: https://www.instagram.com/ar/244491291258962/

Kisah fantasi dengan sentuhan berbeda

Setelah invasi Phyrexian di multiverse, sebuah kisah baru terbuka di dunia Eldraine. Penduduk Eldraine terkena Wicked Slumber: sebuah kutukan yang seharusnya melindungi dunia dari para penyerbu. Namun, kutukan itu kini membuat dunia semakin mengantuk. Beberapa karakter fantasi harus bersatu untuk melindungi penduduk Eldraine dari mimpi buruk yang tak berujung.

Seni dan mekanik yang terinspirasi dari kisah fantasi dan alam liar Eldraine akan membuat para pemain terhanyut di dalamnya. Temui karakter baru dan karakter lama seperti Kellan, Fae-Blooded, Eriette of the Charmed Apple, dan Syr Ginger yang legendaris. Mereka akan membantu menceritakan kisah ajaib ini.

Berjuanglah untuk memilih akhir kisah fantasimu

Di Wilds of Eldraine, pemain akan mengendalikan kisah yang ingin mereka ceritakan melalui permainan bertema. Mekanik baru Roles memungkinkan pemain menarik karakter dengan berbagai arketipe cerita seperti Monster yang memberikan +1/+1 dan trample. Atau Sorcerer yang memberikan +1/+1 dan kemampuan untuk meramal (Scry) saat menyerang.

Set ini juga memperkenalkan mekanik baru Bargain, sebuah elemen menarik yang memungkinkan pemain mengorbankan kartu tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk membantu menyusun cerita yang sempurna, Adventures, mekanik favorit para penggemar dari Throne of Eldraine, dan Sagas, kembali hadir untuk memberikan arahan permainan yang unik dan membangkitkan sensasi seperti sedang bercerita.

Susun dek yang memukau

Eldraine akan memikat kamu dengan kartu-kartu baru yang indah untuk dikoleksi. Setiap booster Wilds of Eldraine akan berisi minimal satu kartu Enchanting Tales, yang merupakan versi baru dari kartu Enchantment yang kuat dari sejarah Magic. Ada juga 11 kartu Borderless Storybook baru, termasuk planeswalker Eldraine satu-satunya, Ashiok.

Selain itu, para kolektor akan mendapatkan 20 kartu Enchanting Tales yang langka dan ajaib serta telah didesain ulang dengan gaya Anime yang menawan. Masing-masing dengan versi paling langka yang menampilkan tampilan Confetti Foil Laminate yang sangat baru!

Jadilah Pahlawan atau Penjahat

Pemain dapat memilih menjadi tokoh baik atau jahat dengan dua Commander Deck unik yang sudah siap dimainkan. Atau mulai petualangan fantasi dengan Starter Kit Magic 2023, undangan awal bagi siapa saja yang ingin masuk ke dunia Magic: The Gathering! Magic the Gathering: Wilds of Eldraine terdiri dari Draft Booster, Set Booster, Collector Booster, Commander Decks, Prerelease Packs, Bundle, dan Starter Kit yang baru.

Magic Open House

Pemain dapat mencoba permainan MTG pertama bersama teman-teman dan berbagi kecintaannya pada permainan ini di Magic Open House. Diadakan di toko-toko WPN tertentu, para pemain baru dapat mencoba permainan ini dengan menggunakan Starter Kit baru. Semua pemain akan mendapatkan kartu promosi eksklusif “Drown in the Loch” serta koleksi stiker yang didesain khusus untuk set ini. Pemain yang membawa teman dapat mengumpulkan kartu promosi kedua “Cultivate”, yang hanya tersedia di acara Open House.