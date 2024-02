ASUS Expert Series Refresh 2024, ExpertBook B9 OLED, Ringan Jadi Andalan

Main Spec. ExpertBook B9 OLED (B9403)

CPU Up to Intel vPro® Essentials with Intel® Core™ i7-1355U Processor 1.7GHz (12M Cache, up to 5.0GHz,10 cores)

Operating System Windows 11

Memory Up to 64GB LPDDR5X

Storage Up to 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD

Display 14-inch OLED, 3K (2880 x 1800) 16:10, 120Hz, 0.2ms, 100% DCI-P3, PANTONE Validated, 400nits, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, Low Blue Light, Anti-Flicker

Graphics Intel Iris Xᵉ Graphics

Input/Output 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4, 1x micro HDMI for RJ45 LAN, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Combo Audio Jack

Connectivity Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3

Camera FHD camera with IR function to support Windows Hello

Audio Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone

Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion

Dimension 31.10 x 21.50 x 1.57 ~ 1.69 cm

Weight 0.99 Kg

Security HDD User Password Protection and Security, Computrace ready from BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, BIOS setup user password, IR webcam with Windows Hello support, Fingerprint sensor, Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm)

Price Start from Rp36.000.000