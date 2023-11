Magic The Gathering Akan Rilis The Lost Caverns of Ixalan

Jakarta, PCplus – Wizard of the Coast akan meluncurkan The Lost Caverns of Ixalan. Set teranyar dari permainan kartu paling populer di dunia, Magic: The Gathering (MTG).

Ajakan untuk berpetualang akan membawamu kembali ke dunia Ixalan yang penuh dengan inspirasi dari zaman purba. Di mana rahasia-rahasia terkuak di gua-gua bawah tanah yang sarat dengan harta karun dan ancaman yang belum pernah ada. Saat kubu-kubu Ixalan bersaing menuju pusat dunia bawah tanah yang tersembunyi, siapa yang akan kamu bawa dalam ekspedisi kamu?

Prarilis The Lost Caverns of Ixalan akan dimulai pada 10 November dan akan dirilis resmi pada 17 November. Sebagai bagian dari perayaan tersebut, MTG akan menggelar acara Open House untuk pemain baru dan pemain lama yang akan diadakan pada tanggal 15 November di WPN Premium Stores yang terpilih.

Bersaing menuju Pusat

Empat faksi turun ke gua Ixalan dan bersaing untuk menjadi yang pertama menguak sumber kekuatan di dalamnya. Termasuk berjalan bersama Dinosaurs of the Sun Empire, mencari kemasyhuran dan kekayaan bersama The Brazen Coalition of Pirates. Atau bersenang-senang dalam bayang-bayang iblis bersama Legion of Dusk. Termasuk menyambut panggilan dari kedalaman para Merfolk yang mistis?

Setiap kelompok diwakili dalam Commander Deck Lost Caverns of Ixalan dan siap dimainkan langsung untuk pemain baru dan pemain berpengalaman. Di bawah ini adalah penampakan dari masing-masing Commander tiap faksi.

Pelajari Mekanisme Baru

Saat kamu menemukan Lost Caverns of Ixalan, kamu yang akan memutuskan bagaimana melakukan ekspedisi dengan gameplay tematik baru. Mekanik baru Descend dapat memicu efek berdasarkan jumlah kartu permanen yang dimasukkan ke graveyard kamu pada giliran tertentu, sebagai peringatan atas mereka yang telah terhilang. Pencari harta karun dapat mengubah hal biasa menjadi megah dengan mekanisme baru bernama Craft. Ini dapat mengganti kartu artefak menjadi item baru yang kuat saat membayar mana dan meng-exile komponen yang diperlukan.

Mekanik baru ketiga, Discover, ditujukan untuk mereka yang ingin menambah pengetahuan dengan segala cara. Mekanisme ini memungkinkan pemain untuk membuang kartu dari tumpukan kartu yang mereka miliki. Lakukan ini sampai kamu menemukan kartu non-land dengan nilai mana yang sama atau lebih kecil. Kartu ini bisa dimainkan tanpa biaya atau dimasukkan ke dalam tangan mereka. Apa pun pilihan yang kamu ambil, setiap mekanik akan memberikan petunjuk gameplay unik yang bisa menguntungkan atau merugikan kamu.

Kolaborasi 65 Juta Tahun yang Menakjubkan

Koleksi Universes Beyond kali ini menghadirkan Jurassic World yang membawa keseruan dan petualangan dari franchise film laris tersebut. Menampilkan karakter menarik, dinosaurus pintar, dan lokasi indah. Kartu-kartu ini akan memuaskan para penggemar Ixalan dan Jurassic World dan dapat ditemukan kadang-kadang pada Set Booster, pada setiap Collector Booster, dan beberapa koleksi Secret Lair. Miliki bagian dari taman dengan total 26 kartu kolaborasi termasuk Ellie dan Alan, Ian Malcolm, dan dinosaurus legendaris Tyrannosaurus.

Temukan Special Guest dan Harta Karun

Memulai debutnya dengan Lost Caverns of Ixalan, edisi cetakan ulang level Master yang hebat akan dibuat ulang dengan apik dengan diperkenalkannya Special Guest. Para karakter tamu ini akan membawa efek unik dan kuat saat mereka bergabung dalam ekspedisi ke pedalaman. Lost Caverns of Ixalan juga mencakup sejumlah cetakan ulang artefak yang kuat menggunakan karya seni baru yang mempesona. Ini dapat digali sebagai Box Toppers non-foil dalam kotak Draft dan Set Booster. Dan dalam foil tradisional di kotak Collector Booster.

Petualangan Penuh Gaya

Keindahan alam Ixalan akan memukau dengan desain-desain baru yang cantik dan kembali menjadi favorit para penggemar untuk dikoleksi. Hanya bisa ditemukan di Collector Boosters, kartu Neon Ink Cosmium yang sangat langka terbentang. Menunggu untuk ditemukan oleh para pemain yang berani. Para Dewa Ixalan mengingatkan kita akan kekuatan mereka dengan Showcase Frames yang dirancang untuk merepresentasikan dunia lain yang indah sekaligus mengerikan.

Selain itu, para kolektor dapat menemukan desain yang menakjubkan seperti Mesoamerika, basic land Travel Poster, Extended Art, Borderless, dan banyak lagi di seluruh booster Lost Caverns of Ixalan. Magic the Gathering: Lost Caverns of Ixalan meliputi Draft Booster, Set Booster, Collector Booster, Commander Decks, Paket Pra-rilis, Bundel, dan Bundel Hadiah.

Magic Open House

Mulai dari 15 November, Magic Open House akan diselenggarakan di toko-toko WPN Premium di Indonesia. Para calon planeswalker yang tertarik untuk mempelajari cara bermain MTG dapat hadir untuk memainkan permainan pertama mereka. Semua pemain yang hadir akan mendapatkan kartu promosi eksklusif, “Ravenous Chupacabra”. Pemain yang membawa teman untuk belajar Magic akan menerima kartu promo kedua, “Cultivate”.

Untuk detail lebih lanjut tentang toko yang berpartisipasi, pemain dapat mengecek Wizards Store Locator.